Sassari l’operaio Ettore Garau muore schiacciato in un capannone | tragedia sul lavoro a Predda Niedda

Il 31 dicembre a Sassari, nella zona di Predda Niedda, si è verificata una tragedia sul lavoro: Ettore Garau, 56 anni, ha perso la vita a causa di un incidente all’interno di un capannone industriale. L’accaduto ha suscitato grande cordoglio e pone nuovamente l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro in Sardegna.

Tragedia nell’ultimo giorno dell’anno. Si chiude nel modo più drammatico il 2025 in Sardegna. Un operaio di 56 anni, Ettore Garau, ha perso la vita nella mattinata del 31 dicembre mentre era al lavoro all’interno di un capannone industriale nella zona di Predda Niedda, a Sassari. L’uomo, elettricista esperto, stava effettuando un intervento di manutenzione quando è rimasto schiacciato da un mezzo elevatore. L’incidente nel magazzino del Gruppo Alimentare Sardo. Secondo una prima ricostruzione, Garau stava operando su un cestello elevatore all’interno del magazzino del Gruppo Alimentare Sardo, recentemente acquisito dalla Dac. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sassari, l’operaio Ettore Garau muore schiacciato in un capannone: tragedia sul lavoro a Predda Niedda Leggi anche: Tragedia sul lavoro in Italia, operaio muore schiacciato tra camion e muletto. Inutili i soccorsi Leggi anche: Tragedia sul lavoro alle Eolie: operaio di 37 anni muore schiacciato da un escavatore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tragedia sul lavoro a Sassari, operaio muore schiacciato nel cestello del mezzo elevatore: ecco chi è la vittima - Il fatto è avvenuto in un capannone di Predda Niedda dove l’uomo stava eseguendo lavori di manutenzione all’impianto elettrico ... lanuovasardegna.it

Operaio schiacciato contro una trave, tragedia a Sassari ilsole24ore.com/art/operaio-sc… x.com

Tragedia a Sassari, operaio muore schiacciato in un capannone a Predda Niedda - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.