Sas nella bufera il presidente Pantò si dimette | Ho sempre agito nel rispetto delle norme

Il presidente della Sas, Mauro Pantò, si è dimesso dal suo incarico dopo le accuse di favoritismi nella selezione del personale delle categorie protette. La decisione arriva in un momento di grande tensione politica, mentre la società è al centro di un’indagine. Pantò ha dichiarato di aver sempre agito nel rispetto delle norme durante il suo mandato.

L'annuncio del fedelissimo di Totò Cuffaro dopo le polemiche sui favoritismi nelle assunzioni nella più grande partecipata della Regione. "Non ci sono più le condizioni per continuare il mandato" Nel pieno della bufera politica arrivano le dimissioni di Mauro Pantò, presidente della Sas, finito sulla graticola per presunti favoritismi nella selezione del personale delle categorie protette. Pantò, uno dei fedelissimi di Totò Cuffaro, che fino ad oggi era rimasto al suo posto nonostante il terremoto giudiziario che ha coinvolto l'ex governatore e che ha portato all'esclusione della Dc dalla giunta regionale, ha annunciato di lasciare in modo irrevocabile e con decorrenza immediata la più grande partecipata della Regione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Favoritismi nelle assunzioni": presidente Sas nella bufera, a un passo il ritorno di Di StefanoSchifani ha già chiesto al Cda della più grande partecipata della Regione di procedere alla revoca di Mauro Pantò, fedelissimo di Cuffaro.

Mala gestione e assunzioni clientelari: la Sas nella bufera, l'Antimafia avvia un'indagineLa commissione guidata da Antonello Cracolici ha deciso di approfondire il caso dopo le denunce della stampa sulla selezione del personale vicino a deputati e consiglieri ... lasicilia.it

Le allegre assunzioni nella società pubblica Sas: in pianta organica i parenti dei politici x.com