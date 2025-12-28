Argine abbattuto a Tebano il sindaco Della Godenza | Agito nel rispetto delle regole E lo rifarei

Il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, ha confermato di aver agito nel rispetto delle normative nel decidere di abbattere l’argine a Tebano, in destra Senio. Dopo il rischio di alluvione evitato nel giorno di Natale, Della Godenza ha ribadito la validità della sua scelta e si è detto disponibile a ripeterla se necessario, sottolineando l’importanza delle decisioni prese per la tutela del territorio.

Scampato il pericolo nel giorno di Natale di una possibile alluvione, il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza torna sulla decisione di abbattere l'argine costruito a Tebano in destra Senio. E lo fa con un post pubblicato sulla propria pagina social, con una premessa: "Ogni cosa che.

