Favoritismi nelle assunzioni | presidente Sas nella bufera a un passo il ritorno di Di Stefano

La Sas è al centro di un caso di favoritismi nelle assunzioni. Recentemente, il presidente della società è stato messo sotto accusa, mentre si avvicina il possibile ritorno di Di Stefano, coinvolto nelle vicende. La situazione ha attirato l'attenzione della commissione regionale Antimafia, che ha avviato un’indagine. Nel frattempo, il governatore regionale ha ricevuto una richiesta di chiarimenti dal Partito Democratico.

Schifani ha già chiesto al Cda della più grande partecipata della Regione di procedere alla revoca di Mauro Pantò, fedelissimo di Cuffaro. Pd all'attacco: in una interrogazione chiede chiarezza sulla selezione del personale. La commissione Antimafia avvia un'indagine. La Sas nell'occhio del ciclone. Dopo la sfiducia di Renato Schifani al presidente Mauro Pantò e l'interrogazione del Pd che chiede al governatore di fare chiarezza sulle assunzioni nella più grande partecipata della Regione, la commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, ha avviato un'indagine sulle attività della società dei Servizi ausiliari Sicilia.