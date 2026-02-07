i medici del futuro percorso formativo per 25 studenti

Venticinque studenti delle classi quinte del Liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo si preparano a intraprendere un percorso formativo sui medici del futuro. Sono giovani di diversi indirizzi, dal Classico allo Scientifico, pronti a scoprire cosa vuol dire lavorare nel mondo della medicina. La settimana prossima, i ragazzi inizieranno questa esperienza che li aiuterà a capire meglio il mestiere che potrebbe diventare il loro futuro.

Venticinque studenti delle classi quinte del Liceo "G. Ricci Curbastro" di lugo, provenienti dalle classi quinte di tutti i suoi cinque indirizzi Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane, inizieranno nella settimana prossima un percorso formativo per acquisire le prime conoscenze sulla nobile e complessa professione del medico, grazie alla collaborazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna.

