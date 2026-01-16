Sequestrati nel Bergamasco 160 kg di cocaina arrestati due albanesi

Nel Bergamasco sono stati sequestrati 160 kg di cocaina, e due cittadini albanesi sono stati arrestati. L’operazione ha portato alla confisca di sostanze che, secondo le stime degli investigatori, avrebbero potuto generare circa 20 milioni di euro sul mercato illecito. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di droga nella regione.

BRESCIA, 16 GEN – Oltre 160 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia nel corso di un’operazione di controllo del territorio nella zona industriale della provincia di Bergamo. Due uomini di origine albanese sono stati arrestati. I militari hanno notato movimenti sospetti attorno a un camion con l’autista del mezzo pesante salito all’interno del rimorchio, mentre un’autovettura si affiancava al tir. Le operazioni di controllo sono scattate nel momento della consegna di sette voluminosi borsoni al conducente dell’auto. All’interno dei borsoni sono stati rinvenuti 150 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 160 chilogrammi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sequestrati nel Bergamasco 160 kg di cocaina, arrestati due albanesi Leggi anche: Sequestrati 160 chili di cocaina nascosti in un tir: due arresti a Bergamo - Video Leggi anche: Milano, oltre un kg di cocaina in casa: arrestati due peruviani Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sequestrati nel Bergamasco 160 chili di cocaina dalla Gdf; La Guardia di Finanza di Brescia blocca a Bergamo il Maxicarico: oltre 160 Chili di cocaina e 2 arresti (operazione contro i Trafficanti di Morte!); Sequestrati 160 chili di cocaina nascosti in un tir | due arresti a Bergamo - Video. Sequestrati 160 chilogrammi di cocaina nel Bergamasco, 2 arresti - Il camionista e l'automobilista, entrambi di origine albanese, sono stati arrestati e accompagnati nella Casa Circondariale di Bergamo. msn.com Sequestrati nel Bergamasco 160 chili di cocaina dalla Gdf - Oltre 160 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia ... msn.com

Sequestrati 160 kg di cocaina nascosti in un tir: due arresti a Bergamo - L’operazione è della Guardia di Finanza di Brescia: la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato circa 20 milioni di euro ... giornaledibrescia.it

Il concorrente bergamasco si è destreggiato nelle prove con un maialino in agrodolce poco convincente, ma si è riscattato con il tocco della tradizione siciliana. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.