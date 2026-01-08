Carlo Conti prolunga il Festival | le puntate speciali di Sanremo Top
Sanremo Top, il programma collaterale del Festival di Sanremo, sta per tornare con puntate speciali. Dopo aver riscosso interesse tra il pubblico, Carlo Conti prolunga l’appuntamento, offrendo un approfondimento diverso sul festival musicale. La trasmissione continuerà a offrire analisi, interviste e curiosità, arricchendo l’esperienza degli appassionati e mantenendo viva l’atmosfera sanremese anche fuori dal palco principale.
Qualcuno ricorda Sanremo Top? Perché il programma collaterale del Festival di Sanremo sta per tornare. La kermesse è tutto per la Rai: quest’anno, per le Olimpiadi di Milano Cortina, il Festival si sposta alla fine di febbraio, dal 24 al 28. Ma Carlo Conti ha scelto di “prolungare” l’appuntamento imperdibile con Sanremo Top, due puntate speciali che vanno in onda il 7 e il 14 marzo in diretta. Carlo Conti, le puntate di Sanremo Top. Condotto negli anni da Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Veronica Pivetti e co-condotto da Giorgia, Ambra Angiolini e persino Carlo Conti nel lontano 1998, Sanremo Top è andato in onda negli anni ’90, con l’ultimo appuntamento nel 2002. 🔗 Leggi su Dilei.it
