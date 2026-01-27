Sanremo Top torna su Rai 1 dopo il Festival, con due serate dedicate agli appassionati. La trasmissione, confermata da Carlo Conti, offrirà approfondimenti e momenti di intrattenimento legati all'evento musicale più atteso dell'anno. Un’occasione per rivivere le emozioni del Festival in un formato televisivo che valorizza il talento e la musica italiana.

Da Carlo Conti arriva la conferma. Dopo il Festival su Rai 1 vedremo Sanremo Top Non solo il Festival. Subito dopo la kermesse canora su Rai 1 con Carlo Conti è in arrivo Sanremo Top, programma ideato da Pippo Baudo nel 1994. La trasmissione servirà per fare il punto sull’andamento delle classifiche e se il podio e classifica generale stilato al Teatro Ariston rispecchia poi le effettive vendite. “Un mese dopo il Festival, Pippo Baudo faceva Sanremo Top, un programma dedicato all’andamento dei brani in gara nelle classifiche, e nel suo ricordo faremo due puntate speciali sabato 7 e 14 marzo”. “Divideremo i protagonisti in due serate per vedere come vanno le canzoni“, ha precisato ancora. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo Top torna su Rai 1 con due serate dedicate all’analisi delle canzoni di Sanremo 2026.

