Truffano un’anziana | coppia arrestata

Due donne di 39 e 44 anni sono state arrestate per aver truffato due anziane nelle zone di Sant’Elpidio a Mare e Pedaso. I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno fermato le responsabili in flagranza di reato, svelando un grave episodio di inganno ai danni di persone vulnerabili. L’operazione evidenzia l’importanza della vigilanza e dell’attenzione nei confronti delle persone più fragili.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo e delle stazioni di Pedaso e Sant’Elpidio a Mare hanno arrestato in flagranza di reato due donne di 39 e 44 anni, provenienti dall’area campana, che hanno perpetrando una truffa ai danni di una due anziane, una di Sant’Elpidio a Mare e una di Pedaso. I militari dell’Arma, attivati da segnalazione di un’auto utilizzata da soggetti dediti a truffe agli anziani con la tecnica del "sedicente carabiniere", hanno intercettato una Fiat Panda bianca con a bordo due donne, di origine partenopea e residenti fuori provincia. Durante il controllo, i carabinieri sono stati informati dalla centrale operativa di Fermo che, poco prima, un’anziana di Sant’Elpidio a Mare aveva denunciato al numero d’emergenza 112 di essere stata vittima di una truffa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

