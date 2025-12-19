Truffano un’anziana | coppia arrestata
Due donne di 39 e 44 anni sono state arrestate per aver truffato due anziane nelle zone di Sant’Elpidio a Mare e Pedaso. I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno fermato le responsabili in flagranza di reato, svelando un grave episodio di inganno ai danni di persone vulnerabili. L’operazione evidenzia l’importanza della vigilanza e dell’attenzione nei confronti delle persone più fragili.
I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo e delle stazioni di Pedaso e Sant’Elpidio a Mare hanno arrestato in flagranza di reato due donne di 39 e 44 anni, provenienti dall’area campana, che hanno perpetrando una truffa ai danni di una due anziane, una di Sant’Elpidio a Mare e una di Pedaso. I militari dell’Arma, attivati da segnalazione di un’auto utilizzata da soggetti dediti a truffe agli anziani con la tecnica del "sedicente carabiniere", hanno intercettato una Fiat Panda bianca con a bordo due donne, di origine partenopea e residenti fuori provincia. Durante il controllo, i carabinieri sono stati informati dalla centrale operativa di Fermo che, poco prima, un’anziana di Sant’Elpidio a Mare aveva denunciato al numero d’emergenza 112 di essere stata vittima di una truffa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Falso carabiniere e finta avvocatessa truffano un'anziana: denunciata una coppia
Leggi anche: Finti carabinieri truffano anziani per 20.000 euro, coppia arrestata e condannata
Truffano un’anziana: coppia arrestata - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo e delle stazioni di Pedaso e Sant’Elpidio a Mare hanno arrestato in flagranza di reato due donne di 39 e 44 anni, provenienti ... msn.com
Ho Smascherato La Mia Falsa Nuora Davanti A Tutta La Famiglia A Natale Non Mi Ha Piu Mai Mancato Di
In due truffano un’anziana e le portano via un vero ‘tesoro’, ma i carabinieri li rintracciano e arrestano Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com
Colleferro – Truffano anziana e poi tentano la fuga: arrestati dai Carabinieri. Recuperati soldi e gioielli | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #segni #truffatori #truffeanziani - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.