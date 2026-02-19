Sicilia | truffa a un’anziana coppia arrestata in autostrada dopo segnalazione dei vicini Recuperata la refurtiva

Una coppia di truffatori ha tentato di ingannare un’anziana donna in Sicilia, ma è stata arrestata mentre cercava di fuggire sull’autostrada A20 tra Messina e Palermo. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione dei vicini, che avevano notato comportamenti sospetti. I malviventi avevano sottratto alcuni oggetti di valore alla donna, ma sono stati fermati poco dopo. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. L’arresto ha evitato che la truffa si estendesse ad altre persone nella zona.

Trattativa Finita in Autostrada: Coppia Arrestata per Truffa a un'Anziana in Sicilia. Una coppia di truffatori è stata arrestata dalla Polizia sull'autostrada A20, tra Messina e Palermo, dopo aver raggirato un'anziana signora. L'intervento delle forze dell'ordine è stato reso possibile dalla prontezza dei vicini della vittima, che hanno allertato le autorità fornendo dettagli cruciali sull'auto e sui due sospetti. I preziosi sottratti all'anziana sono stati recuperati e restituiti. L'Inganno e la Segnalazione. La dinamica della truffa, purtroppo ricorrente, ha visto i due individui, un uomo di 45 anni e una donna di 49 anni, contattare telefonicamente la vittima fingendosi agenti dei Carabinieri.