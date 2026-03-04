Sanità lombarda l’ipotesi di un buco da 1,6 miliardi di euro agita i partiti Cosa sta succedendo

In Lombardia, si ipotizza un deficit di 1,6 miliardi di euro nel settore sanitario. La notizia ha suscitato reazioni tra i partiti politici, preoccupati per le possibili conseguenze di questa cifra. La questione riguarda un capitolo fondamentale della regione, e al momento si attendono aggiornamenti ufficiali sulla situazione finanziaria. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa possibile esposizione economica.

Milano – Regione Lombardia rischierebbe di ritrovarsi con uno scoperto di 1,6 miliardi di euro. E su un capitolo decisamente sensibile: quello della sanità. In questo momento, è bene precisarlo, il buco non c’è, non ancora perlomeno. In questo momento, stando a quanto si è faticosamente appreso ieri, sono in corso negoziazioni con il Governo sia sul piano tecnico sia sul piano politico per evitare che col buco ci si debba misurare in occasione dell’approvazione del prossimo bilancio regionale. E non è affatto escluso che tali negoziazioni possano andare a buon fine. Il tema, però, sta agitando Palazzo Lombardia, la maggioranza di centrodestra e in particolare Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

