Celebrato processo per peculato militare aggravato in concorso e continuato a carico di Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto CP – Guardia Costiera

Nelle aule del Tribunale Militare di Napoli si è appena concluso il processo di primo grado contro due ufficiali della Guardia Costiera. L’Ammiraglio Nunzio Martello e il Capitano Sergio Lo Presti sono stati accusati di peculato militare, in particolare per aver usato in modo improprio alcuni velivoli e autovetture della Capitaneria. La sentenza arriverà nei prossimi giorni, ma intanto si chiude un caso che ha fatto discutere molto.

Napoli – Nelle aule del Tribunale Militare di Napoli, si è concluso il processo di primo grado a carico dell’Ammiraglio Ispettore Capo Nunzio Martello, in congedo, e del Capitano di Vascello Sergio Lo Presti, entrambi Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto (CP) – Guardia Costiera, rispettivamente imputati per peculato militare in concorso e continuato, il primo, in relazione all’utilizzo improprio di alcuni velivoli delle Capitanerie di Porto ed utilizzo di autovetture militari. Accusa invece per Lo Presti di peculato militare aggravato in concorso, che aveva interinalmente il potere decisionale in ordine alla pianificazione dei voli e all’impiego dei velivoli del Corpo e, quindi, il possesso dei medesimi, rappresentando falsamente la sussistenza di ragioni istituzionale insussistenti, legittimanti il trasferimento dell’Ammiraglio dall’Aeroporto militare di Pratica di Mare a quello di Catania Fontanarossa e da qui trasferimento al suo domicilio con autovettura militare e tratta inversa, con condotta reiterata nel tempo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

