Rubavano medicinali salvavita ad alto costo dagli ospedali per rivenderli all'esterno 24 persone denunciate

I Carabinieri del Nas di Treviso hanno denunciato 24 persone coinvolte in un traffico illecito di farmaci salvavita provenienti dagli ospedali dell'Aulss 2 Marca Trevigiana. Alcuni dipendenti si sono appropriati di medicinali di alto costo, destinati ai reparti ospedalieri, per poi rivenderli illegalmente all’esterno. L’operazione ha portato allo smantellamento dell’intera rete di distribuzione clandestina.

Smantellato traffico illecito di farmaci ospedalieri dai Carabinieri del Nas di Treviso. Alcuni dipendenti sottraevano medicinali salvavita ad alto costo dagli ospedali dell'Aulss 2 Marca Trevigiana per rivenderli all'esterno. Denunciate 24 persone.