Lo stillicidio di scandali sessuali e giudiziari mette in crisi il modello Sanchez

Negli ultimi tempi, il governo di Pedro Sánchez affronta una serie di scandali sessuali e giudiziari che mettono in discussione la stabilità e la credibilità del “modello Sánchez”. Nonostante ciò, Sánchez ha dichiarato che il suo esecutivo resta nel miglior interesse degli spagnoli, evidenziando i risultati economici e sociali ottenuti durante il suo mandato.

