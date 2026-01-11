**Sicurezza | Schlein ' enorme fallimento promesse elettorali Meloni' **

Sulla sicurezza, le recenti dichiarazioni evidenziano un giudizio critico sulle promesse fatte dalla Meloni durante la campagna elettorale. Secondo le fonti, si riscontrano carenze e mancanze concrete nelle politiche adottate, che non hanno portato ai risultati attesi. Questa analisi si inserisce nel confronto sulle strategie e le misure efficaci per garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

Roma, 11 gn (Adnkronos) - "Sulla sicurezza si registra l'enorme fallimento delle promesse elettorali della Meloni. Ogni giorno il governo cerca di scaricare la responsabilità su giudici e sindaci ma la responsabilità sulla sicurezza e l'ordine pubblico è del governo". Lo ha detto Elly Schlein a In onda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

