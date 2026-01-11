**Sicurezza | Schlein ' enorme fallimento promesse elettorali Meloni' **

Sulla sicurezza, le recenti dichiarazioni evidenziano un giudizio critico sulle promesse fatte dalla Meloni durante la campagna elettorale. Secondo le fonti, si riscontrano carenze e mancanze concrete nelle politiche adottate, che non hanno portato ai risultati attesi. Questa analisi si inserisce nel confronto sulle strategie e le misure efficaci per garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

Sicurezza, Schlein attacca: “Il governo ha fallito, propaganda senza risultati” - L’esecutivo rimane in silenzio consapevole dell’inefficacia delle proprie politiche” ... msn.com

Sicurezza o patrimoniale, qui si gioca la gara a sinistra fra Schlein e Conte (e Salis in agguato) - Sicurezza contro patrimoniale, la gara perla leadership della sinistra si giocherà su queste due parole chiave. blitzquotidiano.it

@GiorgiaMeloni Stoccate alle toghe e alla sx. Dalla sicurezza alla "sottovalutazione" terrorismo internazionale al referendum giustizia. Invito alle opposizioni a collaborare. Presenti Schlein e Conte alla Messa per Crans Montana. x.com

In Danimarca la sinistra difende sicurezza, regole e legalità. Dice chiaramente che chi delinque non è il benvenuto. In Italia, invece, la sinistra giustifica sempre. Schlein e compagni cosa ne pensano - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.