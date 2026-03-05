A San Rossore si svolge il convegno feriale del giovedì, inserito tra due domeniche dedicate ai premi “Thomas Rook” e “Andreina”. La riunione è dedicata a un handicap di classe 3 per cavalli di 3 anni sulla distanza di 1300 metri. Durante l’evento, viene ricordato il primo presidente del Pisa, a cui è intitolato il premio dedicato a Canti.

Il convegno feriale del giovedì a San Rossore, collocato gfra due domeniche super (la prossima vedrà in programma i premi "Thomas Rook" e "Andreina") vede al centro un handicap di classe 3 per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1300 metri. La corsa è dedicata a Enrico Canti, colui che, nella prima parte del secolo raccontò nella maniera più esauriente, oltre alle cronache, anche la storia del galoppo italiano in numerosi volumi. Per la storia pisana Canti ebbe però un altro merito: in età giovanile fu per alcuni anni il primo presidente del Pisa Sporting Club. La corsa vede un confronto ad alto livello fra la femmina Believe in Glory, reduce da due successi e un secondo posto, e sei buoni soggetti tutti con vantaggio di peso.

© Lanazione.it - San Rossore, il premio dedicato a Canti, primo presidente del Pisa

San Rossore Il premio "Agus"Al centro del pomeriggio ippico a San Rossore il premio "Palmerio Agus", handicap di classe 3 per cavalli di 3 anni sui 2000 metri.

Pisa: muore investito dal treno a San RossorePISA – Incidente mortale ieri sera, 21 febbraio 2026, alla stazione ferroviaria di Pisa San Rossore.

