San Nicolò si accende di Natale | musica festa e tradizione in piazza Togliatti

San Nicolò si prepara a vivere un magico Natale, tra luci scintillanti, melodie coinvolgenti e tanta allegria. Sabato 20 dicembre, piazza Togliatti si trasforma in un cuore pulsante di festa, invitando tutta la comunità a condividere momenti di gioia, tradizione e convivialità. Un pomeriggio speciale per riscoprire il calore delle festività e vivere l’atmosfera natalizia in compagnia.

Sabato 20 dicembre San Nicolò si accende di musica, Natale e allegria In piazza Togliatti vi aspetta un pomeriggio da vivere insieme, tra luci, sorrisi e ritmo. Alle 14:30 parte la coloratissima marcia dei Babbi Natale. Dalle 17:30 si balla con Maurizio Pop

