punto nascita della gruccia san giovanni civica vedremo oggi in consiglio comunale chi vuole davvero salvarlo

Oggi a San Giovanni Valdarno si terrà il Consiglio comunale in cui verranno presentate due mozioni sul Punto nascita dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. La discussione si concentra sulla sorte del reparto, coinvolgendo i rappresentanti locali e affrontando la questione pubblica della sua possibile chiusura o mantenimento. La riunione si svolge nel contesto delle decisioni prese a livello regionale.

Arezzo, 05 marzo 2026 – Il futuro del Punto nascita dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia sarà al centro del Consiglio comunale in programma oggi a San Giovanni Valdarno, dove verranno discusse due mozioni dedicate alla vicenda. La prima è stata presentata dal gruppo San Giovanni Civica e chiede la revisione della delibera della giunta regionale del 30 dicembre che certifica la chiusura del Punto nascita. La seconda, proposta dal centrosinistra, punta invece a chiedere la riduzione della soglia minima dei 500 parti annui prevista per il mantenimento del servizio. Nel frattempo, lo scorso 12 febbraio il ministro della Salute Orazio Schillaci ha risposto al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sulla richiesta di riconsiderare il parere negativo alla deroga per la chiusura del Punto nascita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Punto Nascita della Gruccia, San Giovanni Civica annuncia una mozione in Consiglio comunaleArezzo, 03 febbraio 2026 – San Giovanni Civica interviene sulla vicenda del Punto Nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia e annuncia la...

Il sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale sulla questione punto nascita alla GrucciaArezzo, 27 febbraio 2026 – Comunicazione del sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale su questione punto nascita ospedale alla Gruccia.

Silvia Chiassai Sindaco di Montevarchi. . Nuovi interrogativi su la deroga del punto nascita della Gruccia dopo un ulteriore accesso agli atti. Questo emerge dalla documentazione: il Ministro Schillaci nella lettera di risposta al Presidente Giani, chiede: Q - facebook.com facebook