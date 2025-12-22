L’oro di San Casciano dei Bagni | spunta una scuola di medicina

Siena, 22 dicembre 2025 – Una nuova, sorprendente pagina si aggiunge alla storia del « Santuario ritrovato » del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni (Siena). I risultati della campagna di scavi 2025 sono stati presentati al Teatro dei Georgofili Accalorati e aprono uno scenario finora inedito: accanto alla vasca sacra, cuore rituale del complesso, potrebbe essere esistita una grande scuola di medicina dell’antichità. E così San Casciano dei Bagni, salito agli onori della cronaca internazionale per la scoperta di uno straordinario deposito votivo, si rivela oggi come qualcosa di ancora più complesso: non solo un luogo di cura del corpo, ma un centro in cui, già nell’antichità, si studiava l’uomo, la sua anatomia e le sue fragilità, intrecciando sapere medico, pratica terapeutica e dimensione sacra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

