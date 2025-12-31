San Casciano dei Bagni si prepara ad accogliere il nuovo anno

San Casciano dei Bagni si appresta ad accogliere il nuovo anno con due eventi programmati tra la notte di San Silvestro e il pomeriggio di Capodanno. La comunità locale si prepara a vivere queste occasioni di convivialità e tradizione, offrendo momenti di incontro e riflessione per i residenti e i visitatori. Un’opportunità per condividere l’inizio di un nuovo ciclo in un territorio ricco di storia e cultura.

Siena, 31 dicembre 2025 - San Casciano dei Bagni è pronta a vivere l’arrivo del nuovo anno con due appuntamenti consecutivi che animeranno il paese tra la notte di San Silvestro e il pomeriggio di Capodanno. Due momenti diversi, ma uniti dallo stesso spirito di condivisione, pensati per ritrovarsi, stare insieme e accogliere il nuovo anno tra musica, piazza e luoghi simbolo della comunità e della storia del comune..La sera del 31 dicembre, Piazza Matteotti ospiterà il “ Capodanno degli Dei”, la grande festa di fine anno patrocinata dal Comune di San Casciano dei Bagni e organizzata da ProLoco San Casciano dei Bagni, in collaborazione con Compagnia del Palio, Associazione Archeologica “Eutyche Avidiena” e Cooperativa di Comunità Filo & Fibra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

