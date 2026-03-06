Sammarco | Bella-Kotchap e Slotsager fuori ma torna un titolare

Il tecnico del Verona ha annunciato che Bella-Kotchap e Slotsager sono indisponibili per la partita contro il Bologna, mentre un giocatore che era infortunato torna in campo come titolare. La sfida tra le due squadre si svolgerà nel prossimo turno di Serie A e rappresenta una delle partite più attese della giornata. La conferenza stampa ha fornito dettagli sulle condizioni dei giocatori e le scelte della rosa.

In vista del turno di Serie A, una delle sfide di maggiore rilievo è Bologna-Verona. La conferenza stampa tenuta dal tecnico degli scaligeri ha fornito indicazioni su indisponibilità, recuperi e possibili soluzioni tattiche in vista della partita. Durante l’aggiornamento, Bella-Kotchap e Slotsager risultano indisponibili. Belghali ha ripreso gli allenamenti e le sensazioni sono positive: resta da valutare la scelta finale per la prossima gara, ma non è previsto che parta dall’inizio. Per quanto riguarda la fascia destra, si considerano diverse opzioni: Akpa-Akpro, Bradaric e Oyegoke. Si dovranno contemperare le potenzialità offensive di Bologna, che attacca molto sugli esterni, con le valutazioni che nasceranno all’ultimo allenamento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Conferenza stampa Sammarco pre Bologna Verona: «Bella-Kotchap e Slotsager sono out ma recuperiamo un titolare»

