Verona doppio stop in difesa | lesioni per Bella-Kotchap e Slotsager

A Verona, durante una partita, Bella-Kotchap e Slotsager hanno subito due infortuni in difesa. Bella-Kotchap si è procurato una lesione al bicipite femorale sinistro, mentre Slotsager ha riportato un infortunio simile di basso grado al muscolo. Entrambi i giocatori sono stati costretti a lasciare il campo a causa dei rispettivi infortuni.

"Hellas Verona FC comunica che gli esami effettuati dal calciatore Armel Bella-Kotchap, uscito al 55' della partita Hellas Verona-Napoli giocata sabato 28 febbraio al 'Bentegodi', hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Il Club comunica inoltre che, nella stessa partita, il calciatore Tobias Slotsager ha subito una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro. I tempi di guarigione di entrambi saranno quantificabili in base all'evoluzione dei rispettivi quadri clinici". Con questo comunicato sul proprio sito ufficiale, il club veneto annuncia due stop in difesa. Chi potrebbe giocare al loro posto? Al momento, la linea difensiva nella sfida col Bologna dovrebbe essere composta da Edmundsson, Nelsson e Valentini.