Aeroporti Salvini | C' è spazio per Salerno Caserta e Napoli Non c' è bisogno di farsi la guerra

Il ministro delle infrastrutture ha confermato che ci sono possibilità di sviluppo per gli aeroporti di Salerno, Caserta e Napoli in Campania, sottolineando che non è necessario confrontarsi o competere tra loro. Il dossier relativo all’aeroporto di Grazzanise è sempre presente sulla sua scrivania, mentre ribadisce che la regione può accogliere più strutture senza sovrapposizioni o conflitti.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rilancia lo scenario dei tre aeroporti in regione. Con lo scalo casertano che potrebbe essere aperto agli usi civili Sulla sua scrivania il dossier dell'aeroporto di Grazzanise è sempre in bella vista. "In Campania c'è spazio per Salerno, Caserta e anche Napoli, non c'è bisogno di farsi la guerra". Lo dichiara il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che rilancia lo scenario dei tre aeroporti in regione. Con lo scalo casertano che potrebbe essere aperto agli usi civili. Il leader della Lega ne ha parlato a margine della inaugurazione del nuovo svincolo di Maddaloni sull'autostrada A30 Caserta-Salerno: 37 mila metri quadrati di asfalto posati, a regime 30 mila transiti al giorno.