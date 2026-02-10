LIVE Salto con gli sci gara a squadre mista Olimpiadi in DIRETTA | è Norvegia contro Slovenia e Giappone

La gara a squadre mista di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta entrando nel vivo. Norvegia, Slovenia e Giappone si sfidano in una competizione emozionante, con aggiornamenti in tempo reale che arrivano da Cortina. Tra qualche minuto, si conoscerà il risultato della prima prova, mentre gli atleti si preparano a scendere in pedana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:24 Ancora circa 20? e vi racconteremo la prima prova a squadre, quella mista, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di Salto con gli Sci. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a squadre miste di S alto con gli Sci, da Predazzo, terza competizione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 per gli uomini e le donne volanti! Dopo la sconfitta bruciante nella prova su trampolino piccolo, la slovena Nika Prevc torna in gara in uno degli ori che sembrano meno attaccabili in ottica Slovenia, la grande super potenza del salto maschile e femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

