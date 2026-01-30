A Willingen, la gara di salto con gli sci a squadre miste si è trasformata in una corsa complicata a causa delle forti raffiche di vento. La Slovenia ha sorpreso il Giappone, vincendo in modo inaspettato in una competizione che ha avuto molte difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche. La prova ha aperto il weekend di Coppa del Mondo, prima della pausa in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Le forti raffiche di vento hanno condizionato pesantemente lo svolgimento della prova a squadre miste che ha aperto il programma del weekend sul trampolino grande HS147 di Willingen, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci prima della pausa riservata agli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Ne è venuta fuori una gara lotteria, interrotta dopo una sola serie (la seconda è stata cancellata in seguito alle tempistiche troppo dilatate delle prime quattro rotazioni), che ha visto il successo in extremis della Slovenia trascinata dai fratelli Prevc. A fare la differenza in positivo sono stati i salti di Domen e di Nika Vodan, oltre alla solidità di Nika Prevc e alla discreta prestazione di Timi Zajc. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, la Slovenia beffa il Giappone a Willingen in una pazza gara a squadre miste

Approfondimenti su Willingen Slalom

Ad Oberstdorf si è concluso il Two Nights Tour di salto con gli sci, una competizione caratterizzata da condizioni climatiche sfidanti, tra cui un vento alle spalle molto forte.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Willingen Slalom

Argomenti discussi: Ma da dove arrivano?: incredibile, Prevc perde gli sci con Lindik in partenza dal trampolino; Colpi di scena a Oberstdorf: la Slovenia abdica dopo l’incidente con gli sci di Domen Prevc, è trionfo Giappone nel Team Event; Salto con gli sci, è già tempo di medaglie! A Oberstdorf i Mondiali di volo 2026; Discesa libera e salto con gli sci.

Salto con gli sci, la Slovenia beffa il Giappone a Willingen in una pazza gara a squadre misteLe forti raffiche di vento hanno condizionato pesantemente lo svolgimento della prova a squadre miste che ha aperto il programma del weekend sul ... oasport.it

IL SALTO CON GLI SCISport, atleti e regole del gioco: il calendario e la guida completa con video e approfondimenti. Lo speciale di RaiNews.it Interactive Storytelling ... rainews.it

Salto con gli sci – Mondiali di Volo, Pertile ed Eliasch sereni sull’operato nel Team Event ma la Slovenia si prepara al ricorso - facebook.com facebook