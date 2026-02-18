Furbetti della tassa rifiuti Magrini | In dieci anni recuperati 17 milioni

Magrini ha scoperto che in dieci anni sono stati recuperati 17 milioni di euro di Tari non versata, ma ci sono ancora molti furbetti che cercano di evitare il pagamento. Un esempio concreto è il caso di un’azienda locale che, dopo aver ignorato più richieste di saldo, ha dovuto affrontare una maxi sanzione.

Della Tari, la tassa rifiuti, non si butta via niente. Figuriamoci sul recupero dell'evasione per il tributo non pagato. A fare i conti ci hanno pensato gli uffici a palazzo Garampi, trovando infine che in dieci anni di attività di recupero dell'evasione, dal 2014 al 2024, solo per la Tari non versata si è arrivati a un recupero di 17,3 milioni di euro. In media sono stati ripresi 1,7 milioni l'anno di tassa che non era stata pagata dai contribuenti. Si tratta di valori che arrivano al 67% del totale delle somme accertate. Il dato è emerso anche nel confronto tra l'assessore Juri Magrini e le organizzazioni sindacali.