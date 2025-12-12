Scavi clandestini recuperati circa 10mila reperti per 17 milioni di euro | indagini anche a Ferrara

Nelle prime ore di venerdì, i carabinieri del gruppo Tutela patrimonio culturale di Roma hanno avviato un'operazione contro un traffico illecito di reperti archeologici, recuperando circa 10.000 oggetti per un valore stimato di 17 milioni di euro. L'indagine coinvolge anche Ferrara e ha portato all'esecuzione di 56 ordinanze di custodia cautelare.

Dalle prime ore di venerdì mattina, i carabinieri del gruppo Tutela patrimonio culturale di Roma, supportati dai reparti territoriali competenti, stanno eseguendo 56 ordinanze di custodia cautelare emesse dai tribunali di Catania e di Catanzaro nei confronti di altrettante persone responsabili, a. Ferraratoday.it

