Scavi clandestini recuperati circa 10mila reperti per 17 milioni di euro | indagini anche a Ferrara

Nelle prime ore di venerdì, i carabinieri del gruppo Tutela patrimonio culturale di Roma hanno avviato un'operazione contro un traffico illecito di reperti archeologici, recuperando circa 10.000 oggetti per un valore stimato di 17 milioni di euro. L'indagine coinvolge anche Ferrara e ha portato all'esecuzione di 56 ordinanze di custodia cautelare.

Dalle prime ore di venerdì mattina, i carabinieri del gruppo Tutela patrimonio culturale di Roma, supportati dai reparti territoriali competenti, stanno eseguendo 56 ordinanze di custodia cautelare emesse dai tribunali di Catania e di Catanzaro nei confronti di altrettante persone responsabili, a. Ferraratoday.it Ricettazione di beni archeologici e scavi clandestini: 56 ordinanze Ricettazione di beni archeologici e scavi clandestini: 56 ordinanze - (askanews) – I carabinieri del gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, supportati dai reparti territoriali competenti, hanno eseguito due ordinanze di applicazione di 56 misure caute ... askanews.it Monete rare e scavi clandestini: il maxi sequestro da 17 milioni nell’operazione Ghenos - Ammonta a 17 milioni di euro il valore economico complessivo dei reperti sequestrati nell’ambito dell’operazione Ghenos. meridionews.it Operazione "Ghenos": 56 misure cautelari per scavi clandestini e furto di beni arcgeologici Scavi clandestini e ricettazione di beni archeologici trafugati da parte di veri gruppo criminali. All’alba di questa mattina, l'operazione denominata “GHENOS” ha portato - facebook.com facebook Scavi clandestini e ricettazione di beni archeologici trafugati. Con queste accuse sono state emesse 56 ordinanze di custodia cautelare dai Tribunali di Catania e Catanzaro, eseguite stamani dai Carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma x.com

Sequestrati oltre 11 mila reperti archeologici provento di scavi clandestini

Video Sequestrati oltre 11 mila reperti archeologici provento di scavi clandestini Video Sequestrati oltre 11 mila reperti archeologici provento di scavi clandestini