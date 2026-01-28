Imprese stabili nel saldo trimestrale | la fucina è Bergamo città artigianato in negativo

Nel quarto trimestre del 2025, Bergamo si conferma ancora una volta un centro di attività imprenditoriale, anche se con qualche segnale di rallentamento. Nella provincia sono state create 1.271 nuove imprese, ma altre 1.349 hanno chiuso i battenti. Tra queste, molte sono piccole attività artigianali, che continuano a soffrire la crisi e i cambiamenti del mercato. La città resta una fucina di iniziative, ma il settore artigianato segna il passo, con numeri in calo.

Nel quarto trimestre del 2025, nella provincia di Bergamo sono nate 1.271 nuove imprese e 1.349 hanno cessato l’attività (di cui 1.286 non d’ufficio). Il tasso di crescita complessivo si attesta a -0,09%, in miglioramento rispetto al – 0,25% registrato nello stesso periodo del 2024. Al 31 dicembre 2025, il saldo delle imprese registrate è di 90.766, contro le 82.803 attive. Rispetto alla Lombardia, dove il tasso di crescita complessivo è pari a -0,60%, Bergamo mostra una flessione più contenuta. Entrambi i valori si situano al di sotto della media nazionale, che registra una crescita dello 0,96%.🔗 Leggi su Bergamonews.it

