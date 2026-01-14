Bankitalia migliorano giudizi imprese su economia saldo resta negativo

Nel quarto trimestre dello scorso anno, il saldo dei giudizi delle imprese italiane sull’economia ha mostrato un miglioramento, seppur in territorio ancora negativo. Questo andamento riflette una lieve ripresa nelle valutazioni aziendali, anche se la percezione generale rimane caratterizzata da una certa cautela. I dati di Bankitalia evidenziano come, nonostante i segnali di miglioramento, le imprese continuino a mantenere un atteggiamento prudente nei confronti dell’economia nazionale.

Roma, 14 gen. (askanews) – Nel quarto trimestre dello scorso anno è migliorato il saldo dei giudizi delle imprese in Italia (tra positivi e negativi) sull’economia, pur restando negativo. Resta predominante la quota di aziende che ha espresso giudizi di stabilità, senza particolari differenze tra settori; mentre i giudizi delle imprese di maggiore dimensione sono divenuti meno sfavorevoli. I giudizi sull’andamento della domanda totale e di quella estera sono migliorati sia rispetto alla scorsa rilevazione sia rispetto a quella del periodo corrispondente nel 2024, esposto a una maggiore incertezza riguardo alle conseguenze delle politiche commerciali degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

