Sal da Vinci al Maradona per Napoli-Torino! Cos’è previsto prima del match

Sal Da Vinci sarà presente allo stadio Maradona prima della partita tra Napoli e Torino. La sua partecipazione è legata all’evento che precede il calcio, senza ulteriori dettagli sul programma o sugli interventi previsti. La presenza del cantante si inserisce nell’atmosfera di attesa per la sfida tra le due squadre, senza influire sugli eventi sportivi in programma.

Napoli si prepara a riabbracciare Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo grazie al brano “Per Sempre sì”. Come svelato da Repubblica, venerdì sera il cantante napoletano sarà presente sugli spalti del Maradona per assistere alla sfida della sua squadra del cuore col Torino. La settimana di Sanremo è da incorniciare per Sal Da Vinci che al festival ha conquistato l’Italia intera con “Per Sempre sì”, che gli è valsa la prima posizione. Un vero e proprio eroe per la città di Napoli e ora è pronto ad essere accolto come tale. Confermata la sua presenza per venerdì sera al Maradona in vista della gara di campionato fra Napoli e Torino. Al momento non risulta in programma una sua esibizione prima del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

