Funerali del piccolo Domenico | Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di Sanremo

A Napoli, Sal Da Vinci ha deciso di spostare la celebrazione della vittoria a Sanremo con il brano “Per sempre sì” a causa dei funerali del piccolo Domenico. La cerimonia funebre si è svolta oggi, coinvolgendo familiari e amici. La scelta di posticipare l’evento pubblico è stata comunicata dallo stesso artista, che ha preferito rispettare il momento di lutto.

Niente festa, per ora, a Napoli per Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria di Sanremo con il brano "Per sempre sì". Per il cantante partenopeo era in programma un evento per celebrare il successo sanremese, ma proprio a quell'ora - alle ore 15 - verranno celebrati a Nola i funerali del piccolo Domenico Caliendo. La decisione è maturata nella serata di ieri, così come conferma anche il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha risposto alla segnalazione di un utente social. "Ho sentito in TV che mercoledì a Napoli, Sal Da Vinci festeggerà la sua vittoria e siccome in concomitanza alle 15,00 ci saranno i funerali a Nola per il piccolo Domenico, tu, forse puoi dirgli di posticipare al giorno seguente la festa!", si legge nella segnalazione.