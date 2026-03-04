Oggi i funerali del piccolo Domenico Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di Sanremo

Oggi si tengono i funerali del piccolo Domenico, mentre il cantante napoletano ha deciso di spostare i festeggiamenti per la vittoria a Sanremo. La concomitanza tra i due eventi ha portato alla decisione di posticipare le celebrazioni, che erano previste in origine in giornata. La scelta è stata comunicata in seguito alla coincidenza tra il lutto e il riconoscimento musicale.

Vista la concomitanza tra i due eventi, l'uno tragico e l'altro festoso, il cantante napoletano ha deciso di posticipare i festeggiamenti per la sua vittoria del Festival di Sanremo.