Sal Da Vinci risponde ad Aldo Cazzullo e chiude la polemica su Per sempre sì siamo nel mondo sbagliato

Sal Da Vinci ha replicato a un commento di Aldo Cazzullo riguardante la vittoria del suo brano

Sal Da Vinci mette un punto sulla polemica scatenata da Aldo Cazzullo sulla sua canzone Per sempre sì. Dalla festa organizzata a Napoli per celebrare il successo al Festival, il cantautore ha risposto al vicedirettore del Corriere della Sera, che ha definito il brano vincitore della 76esima edizione di Sanremo adatto “a un matrimonio della camorra”. L’attacco di Aldo Cazzullo a “Per sempre sì” Cazzullo si è scagliato senza mezzi termini contro la canzone che ha trionfato sul palco dell’Ariston rispondendo ai lettori dalla sua rubrica. “‘Per sempre sì’ potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra, o a essere generosi una canzone di Checco Zalone – ha scritto – che però le scrive per burla, per fare il verso a un certo Sud più melenso che melodico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

