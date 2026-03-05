Mastella ha commentato il successo di Sal Da Vinci a Sanremo, definendolo un simbolo della napoletanità e dello spirito popolare della città. Secondo l’ex ministro, il trionfo del cantante rappresenta la capacità di Napoli di esprimere un’arte musicale che parla direttamente al cuore delle persone, valorizzando la semplicità del sentimento genuino. La sua interpretazione è considerata un esempio della grandezza artistica della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo è simbolo della grandezza multiforme dell’arte musicale di Napoli e dell’esprit popolare di questa città che sa parlare al cuore della gente, cantando la semplicità del sentimento genuino. Bene fa il mio amico Gaetano Manfredi a premiarlo al Comune. Stavolta sono su un meridiano di pensiero diverso rispetto al mio amico Aldo Cazzullo: la sua grandezza di giornalista è stata ribadita dalla profondità del libro su San Francesco, su Sanremo non concordo con la intransigente severità di giudizio con cui ha bollato la canzone di Sal: gli dico con affetto che è caduto nello stereotipo di usare una parola, camorra, che spesso è una clava ingenerosa e usata superficialmente contro il Sud”, lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Sal Da Vinci simbolo della napoletanità e del l’esprit popolare: è la rivincita di Napoli”

