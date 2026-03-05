Il sindaco di Benevento ha commentato il risultato di Sal Da Vinci a Sanremo, definendolo un simbolo della napoletanità e dello spirito popolare. La sua riflessione si basa sulla performance dell’artista durante il festival. La dichiarazione è stata fatta in un comunicato ufficiale, in cui si evidenzia il ruolo di Sal Da Vinci come rappresentante della cultura partenopea.

“Il trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo è simbolo della grandezza multiforme dell’arte musicale di Napoli e dell’esprit popolare di questa città che sa parlare al cuore della gente, cantando la semplicità del sentimento genuino. Bene fa il mio amico Gaetano Manfredi a premiarlo al Comune. Stavolta sono su un meridiano di pensiero diverso rispetto al mio amico Aldo Cazzullo: la sua grandezza di giornalista è stata ribadita dalla profondità del libro su San Francesco, su Sanremo non concordo con la intransigente severità di giudizio con cui ha bollato la canzone di Sal: gli dico con affetto che è caduto nello stereotipo di usare una parola, camorra, che spesso è una clava ingenerosa e usata superficialmente contro il Sud”, lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Mastella: “Sal Da Vinci simbolo della napoletanità e del l’esprit popolare”

Mastella: “Sal Da Vinci simbolo della napoletanità e del l’esprit popolare: è la rivincita di Napoli”Tempo di lettura: 2 minuti“Il trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo è simbolo della grandezza multiforme dell’arte musicale di Napoli e dell’esprit...

Leggi anche: Il bracciale azzurro di Sal Da Vinci a Sanremo 2026: il dolce simbolo nascosto nel look della vittoria

Il meglio di SAL DA VINCI - Raccolta

Altri aggiornamenti su Mastella Sal Da Vinci simbolo della....

Temi più discussi: Benevento, alti standard sismici per la nuova Bosco Lucarelli; Aversano ricorda il 5 marzo e il Navigium Isidis: ‘Quando il mare si riapriva al mondo’; Realpolitik: Lucia Annunziata, Federico Rampini e Toni Capuozzo tra gli ospiti.

Mastella: Sal Da Vinci simbolo della napoletanità e del l’esprit popolare: è la rivincita di NapoliIl trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo è simbolo della grandezza multiforme dell’arte musicale di Napoli e dell’esprit popolare di questa città che sa parlare al cuore della gente, cantando la semplici ... tvsette.net

Folla in centro a Napoli per il ritorno di Sal Da VinciIl cantante si esibirà nel quartiere in cui è cresciuto davanti a un pubblico in festa, in attesa di ascoltare Per sempre sì e le più famose hit del cantante napoletano ... dire.it

Sal Da Vinci risponde alle critiche ricevute! #saldavinci #sanremo2026 #radiokisskiss - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com