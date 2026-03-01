Arrivare secondo a Sanremo è un po’ come perdere ai rigori La canzone di Sal Da Vinci? Mi piace tanto | parla Sayf

Sayf, cantante coinvolto nel Festival di Sanremo, ha commentato il suo risultato arrivando secondo con la canzone

"Uno parte senza sperare niente, poi quando arriva tra i primi tre ci spera", le parole del secondo classificato al Festival Arrivare secondo a Sanremo? “È un po’ come perdere ai rigori, però sono contento”. Così secondo Sayf che con la sua Tu Mi Piaci tanto ha mancato di un soffio la vittoria al Festival. Certo, non nasconde come questa sia stata, comunque, “una grandissima vittoria, un grandissimo sogno. Uno parte senza sperare niente, poi quando arriva tra i primi tre ci spera”. Ed è ovvio che sia così, anche se sul suo ‘antagonista’ sanremese, Sal Da Vinci, non ha dubbi: “Sono contento sinceramente, la sua canzone mi piace tanto”. Poi,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

