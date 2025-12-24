Musica Sal da Vinci | prima Sanremo poi il tour nei teatri
Dopo la conferma della sua partecipazione in gara al prossimo festival di Sanremo con il brano Per Sempre Sì, Sal Da Vinci annuncia il tour 2026, che lo vedrà protagonista nei teatri italiani da ottobre 2026. La tournée partirà il 7 ottobre 2026 a San Marino (data zero), per proseguire il 9 ottobre a Roma, il 12 ottobre a Brescia, il 14 ottobre a Torino, il 16 ottobre a Padova, il 18 ottobre a Bologna, il 20 ottobre a Milano, il 23 ottobre a Bitritto (BA), il 3 novembre a Firenze, il 5 novembre a Catania, per concludersi il 7 novembre ad Avellino. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Sal Da Vinci annuncia il tour nei teatri per l’autunno 2026, i biglietti
Leggi anche: Sanremo 2026, Patty Pravo in gara con Opera e poi in tour nei teatri
Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, scaletta e ospiti del concerto; Sal Da Vinci - Stasera…che sera!, il concerto in prima serata tv: ospiti e scaletta; In tv il concerto evento di Sal Da Vinci (aspettando Sanremo); Sal Da Vinci, il concerto sul Canale 5: tutte le info.
Sal Da Vinci – Stasera… che sera!: il grande concerto evento in prima serata su Canale 5 - evento pensato per celebrare oltre quarant’anni di carriera di Sal Da Vinci. comingsoon.it
Sal Da Vinci - Stasera…che sera!, il concerto in prima serata tv: ospiti e scaletta - In attesa di vederlo in gara a Sanremo 2026, l'artista partenopeo va in scena con uno show musicale che celebra 40 anni di carriera ... today.it
Sal Da Vinci su Canale 5: anticipazioni di “Stasera che sera!” - Tutto pronto per il concerto evento in onda in prima serata: la scaletta, i duetti e il fenomeno virale di "Rossetto e caffè". lagazzettadellospettacolo.it
BIG E NUOVE PROPOSTE SANREMO 2026: TITOLI DEI BRANI
Sal Da Vinci torna a Napoli “Dalla parte del cuore” è il nuovo spettacolo tra musica, teatro e poesia che celebra oltre 40 anni di carriera. Teatro Augusteo 19 dicembre 2025 – 18 gennaio 2026 Scopri lo spettacolo e prenota #linkAffiliato - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.