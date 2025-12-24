Musica Sal da Vinci | prima Sanremo poi il tour nei teatri

Dopo la conferma della sua partecipazione in gara al prossimo festival di Sanremo con il brano Per Sempre Sì, Sal Da Vinci annuncia il tour 2026, che lo vedrà protagonista nei teatri italiani da ottobre 2026. La tournée partirà il 7 ottobre 2026 a San Marino (data zero), per proseguire il 9 ottobre a Roma, il 12 ottobre a Brescia, il 14 ottobre a Torino, il 16 ottobre a Padova, il 18 ottobre a Bologna, il 20 ottobre a Milano, il 23 ottobre a Bitritto (BA), il 3 novembre a Firenze, il 5 novembre a Catania, per concludersi il 7 novembre ad Avellino. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

