Sal Da Vinci annuncia il tour nei teatri per l’autunno 2026 i biglietti

Sal Da Vinci torna sui palcoscenici italiani con il suo atteso tour autunnale del 2026. Dopo il successo dei suoi spettacoli passati, l’artista si prepara a conquistare i principali teatri del paese, portando sul palco la sua energia e il suo talento. I fan possono già prenotare i biglietti per un’esperienza musicale unica, che promette emozioni e grandi performance.

Sal Da Vinci annuncia il tour 2026 che lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani da ottobre. Dopo il successo del concerto evento, Sal Da Vinci – Stasera. che sera – che su Canale5 ha ottenuto il 17% di share con 2.163.000 spettatori medi e con picchi di 3.637.000 spettatori totali – Sal Da Vinci annuncia il tour 2026, prodotto da Vivo Concerti, che lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani, da ottobre. Il cantautore sarà tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano Per Sempre Sì. I biglietti sono disponibili online da ora e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 11:00. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Dopo il successo del concerto evento, "Sal Da Vinci - Stasera… che sera" - che su Canale 5 ha ottenuto il 17% di share con 2.163.000 spettatori medi e con picchi di 3.637.000 spettatori totali - Sal Da Vinci annuncia il tour 2026, prodotto da Vivo Concerti