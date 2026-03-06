Sal Da Vinci è tornato a Napoli dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sal Da Vinci, tornato a Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, è stato accolto da una folla di fan nel quartiere della Torretta a Piedigrotta, dove è nato e cresciuto. Tra emozione e ringraziamenti, ha mostrato il trofeo alla sua gente. Il prossimo appuntamento è la Medaglia della Città al Maschio Angioino, poi l’Eurovision di Vienna a maggio. Accolto come un eroe. Napoli lo aspettava. E quando Sal Da Vinci è tornato nella sua città, dopo il trionfo al 76° Festival di Sanremo, il quartiere della Torretta a Piedigrotta si è trasformato in una festa spontanea e commovente. Il cantante, che sabato scorso ha conquistato l’Ariston con Per sempre sì, ha ritrovato le strade dove è cresciuto trasformate in un abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sal Da Vinci accolto come un eroe nella sua Napoli :”Non rispondo alle provocazioni, felice per la vittoria”

Leggi anche: Napoli in festa per Sal Da Vinci: «Razzismo contro di me? Dico no alle provocazioni»

Sal Da Vinci non ci sta: “Non rispondete alle provocazioni, questa è una canzone d’amore”Tempo di lettura: 3 minuti Dopo la vittoria al festival di Sanremo Sal Da Vinci torna a Napoli e si esibisce nel suo quartiere.

SAL DA VINCI festeggia così dopo Napoli-Inter 3-1 al Maradona

Approfondimenti e contenuti su Sal Da Vinci accolto come un eroe nella....

Temi più discussi: Sal Da Vinci torna a Napoli, grande festa alla Torretta : E' il premio di tutti noi; Sal Da Vinci a Napoli, via alla festa: Provocazioni per qualche like, la mia canzone parla d’amore; Le lacrime di Sal Da Vinci accolto all'Ariston da un'ovazione e dal pubblico che canta in coro la sua Rossetto e caffè; Sal Da Vinci, Napoli in festa per il suo vincitore: dai fuochi d'artificio ai pastori.

Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiereSal Da Vinci, tornato a Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, è stato accolto da una folla di fan nel quartiere della Torretta a Piedigrotta, dove è nato e cresciuto. tg24.sky.it

Sal Da Vinci festeggiato a Napoli dopo la vittoria di Sanremo 2026Grande festa a Napoli per Sal Da Vinci dopo il trionfo a Sanremo con Per sempre sì. Bagno di folla a Mergellina e il prossimo 11 marzo riceverà la Medaglia della città ... 105.net

Napoli lo aspettava. E quando Sal Da Vinci è tornato nella sua città, dopo il trionfo al 76° Festival di Sanremo, il quartiere della Torretta a Piedigrotta si è trasformato in una festa spontanea e commovente. Il cantante, che sabato scorso ha conquistato l'Ariston - facebook.com facebook

Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, è tornato oggi nella sua Napoli: ad accoglierlo, una grande festa. x.com