Napoli ha accolto con entusiasmo Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo 2026, che ha ricevuto l’attenzione della gente durante una manifestazione pubblica. L’artista ha parlato di aver subito episodi di razzismo e ha dichiarato di rifiutare le provocazioni. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i presenti, che hanno dimostrato affetto e supporto. La scena si è svolta in un contesto di grande partecipazione popolare.

Eccolo Sal che viene a prendersi l'amore di Napoli, della sua gente. L'amore. Una parola intorno alla quale ruota tutto la vita del vincitore di Sanremo 2026. E l'amore che permea «Per sempre sì» in ogni sua parola. E l'amore che ricaccia indietro le polemiche su Napoli e la canzone napoletana. «E se l'amore è un problema» arringa dalle scale della Municipalità che ospita l'abbraccio del suo popolo e del suo quartiere, «vuol dire che questo non è il mondo giusto». Sal Da Vinci e Francesco Emilio Borrelli: «Partita con la Nazionale Italiana Cantanti per la fondazione dedicata a Domenico Caliendo» La Torretta, Piedigrotta, Mergellina onorano il suo eroe di ritorno a casa.

Napoli in festa per Sal Da Vinci: «Razzismo contro di me? Dico no alle provocazioni»

Sal Da Vinci torna a Napoli: festa grande alla Torretta. A chi lo critica: "Provocazioni, non rispondiamo"Il cantante napoletano ha voluto festeggiare la vittoria del Festival di Sanremo tra le gente del quartiere di Napoli nel quale è cresciuto

Sal Da Vinci non ci sta: "Non rispondete alle provocazioni, questa è una canzone d'amore"Dopo la vittoria al festival di Sanremo Sal Da Vinci torna a Napoli e si esibisce nel suo quartiere.

