Sal Da Vinci non ci sta | Non rispondete alle provocazioni questa è una canzone d’amore

Dopo aver vinto al festival di Sanremo, Sal Da Vinci è tornato a Napoli e si è esibito nel suo quartiere. Durante un concerto, ha dichiarato di non voler rispondere alle provocazioni e ha sottolineato che la canzone presentata è una canzone d’amore. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di molti presenti, che hanno seguito con interesse la sua performance.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo la vittoria al festival di Sanremo Sal Da Vinci torna a Napoli e si esibisce nel suo quartiere. La festa, durata circa mezz’ora, sulle scale della sede della prima municipalità in largo Torretta, a Chiaia: il cantante si è mostrato al pubblico tra le note di “Per sempre si”, cantata e ballata da centinaia di persone. Il cantante ha mostrato il trofeo sanremese ringraziando i presenti per il supporto ed il sostegno ricevuto, cantando alcune strofe della canzone diffusa integralmente dagli altoparlanti. Dai balconi delle case adiacenti, in tanti si sono affacciati per rendere omaggio al cantante. “Ho voluto festeggiare qui perché è da questo quartiere che è partito tutto “, ha detto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Sal Da Vinci: "Conte sta facendo miracoli. Spalletti venne alle spalle al ristorante e cantò una mia canzone"Alla Gazzetta: "Il calcio è di famiglia, mio fratello ha giocato in Serie C, io ero nella Nazionale cantanti.

