Sahara su Roma | 50 microgrammi allarme smog nel Pigneto

Una nuova ondata di smog ha interessato Roma nel fine settimana di inizio marzo 2026, con livelli di particolato superiore ai 50 microgrammi per metro cubo nel quartiere Pigneto. La nube di polveri sottili, proveniente dal Sahara, ha portato un aumento significativo delle concentrazioni di inquinanti nell’aria della capitale. Le autorità hanno registrato i dati e hanno segnalato l’allarme.

Una nube di polveri sottili, trasportata dai venti del deserto africano, ha raggiunto Roma nel fine settimana di inizio marzo 2026. Le centraline dell'ARPA Lazio hanno rilevato il superamento dei limiti di legge nei giorni 4 e 5 marzo, con punte critiche in quartieri specifici come il Pigneto, Corso di Francia e Tiburtina. Il Comune di Roma ha attivato misure preventive, invitando la cittadinanza a ridurre l'uso dell'auto e degli impianti di riscaldamento per non aggravare un fenomeno naturale che minaccia la salute pubblica. L'impatto numerico: quando i dati raccontano la geografia dello smog I numeri registrati dalle stazioni di monitoraggio offrono una mappa precisa della situazione ambientale nella Capitale.