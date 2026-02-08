Giorno del Ricordo l’Istituto della Resistenza | Le gravi colpe del fascismo ignorate dalla narrazi

L’Istituto Storico della Resistenza di Lucca mette in discussione la versione ufficiale del Giorno del Ricordo. L’istituto critica la mancanza di attenzione alle responsabilità del fascismo nelle vicende che riguardano il confine orientale, sottolineando come queste colpe vengano spesso ignorate nella narrazione storica. La questione riaccende il dibattito sulla memoria e sul modo in cui si racconta il passato.

L’Istituto Storico della Resistenza di Lucca ha sollevato una questione cruciale in vista del Giorno del Ricordo, denunciando una narrazione storica che, a suo dire, omette di considerare le responsabilità del fascismo nelle tragedie che hanno segnato il confine orientale. Da vent’anni l’istituto si impegna a promuovere iniziative legate a questa ricorrenza, concentrandosi in particolare sul coinvolgimento delle nuove generazioni, ma avverte come, con il passare del tempo, la discussione pubblica si sia focalizzata quasi esclusivamente sulle foibe e sull’esodo, a discapito di un’analisi più profonda delle cause che hanno portato a tali eventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

