L' istituto storico della Resistenza viene intitolato all' ex partigiano e presidente della provincia Decimo Triossi

Un riconoscimento a chi si è battuto per la sopravvivenza dell'ente culturale. L'Istituto Storico della Resistenza della provincia di Ravenna è ora dedicato a Decimo Triossi, scomparso nel 2023. La decisione è stata presa nei giorni scorsi in seguito all'assemblea straordinaria dell’istituto con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Tutti i Comuni del ravennate approvano il nuovo Statuto dell’Istituto Storico della Resistenza da oggi intitolato a Decimo Triossi - Si è svolta nei giorni scorsi nella Sala del Consiglio Provinciale a Ravenna un’Assemblea straordinaria dell’Istituto Storico per ratificare alcune importanti modifiche statutarie che prevedono la rev ... ravennawebtv.it