L’Italia si prepara a un fine settimana di maltempo intenso. Pioggia e vento non mollano, con condizioni che peggiorano giorno dopo giorno. Da venerdì in poi, un “muro di gelo” si abbatterà sulla penisola grazie a un nuovo ciclone, portando neve anche a quote basse. La situazione resta critica, con le autorità che già allertano per possibili disagi.

Roma, 11 febbraio 2026 – Italia ancora nella morsa del maltempo. Piogge anche intense e venti di burrasca persisteranno sulla penisola almeno fino al weekend, quando è prevista una nuova perturbazione associata a un forte calo termico che trasformerà le precipitazioni in nevicate fino a basse quote. L'Europa è divisa in due e l'Italia si trova dalla parte "sbagliata”, quella delle “piogge infinite”, avverte Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, analizzando l'ultimo rapporto dell’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), che cita il nostro Paese per lo straordinario surplus di precipitazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pioggia e vento fino a venerdì, nel weekend “muro di gelo” sull’Italia: in arrivo il ciclone di San Valentino

Persistono le piogge intense e venti di burrasca fino a venerdì(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Persiste il maltempo sull'Italia con piogge anche intense e venti di burrasca. Nel fine settimana, poi, è in arrivo una nuova perturbazione associata a un forte calo termico ch ... msn.com

Meteo impazzito sull’Italia: piogge infinite, burrasche e poi il gelo che porterà abbondanti nevicateDa una parte il gelo secco del Nord, dall’altra i Paesi mediterranei che restano intrappolati in un flusso continuo di piogge, vento e fenomeni atmosferici estremi. Un meteo oltremodo rigido, ben più ... lanotiziagiornale.it

