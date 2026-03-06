Sabato, l'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato ha commentato il derby di Milano tra Milan e Inter, sottolineando la preoccupazione principale riguardo alle ripartenze in campo aperto del Milan. Ha espresso le sue considerazioni sulla partita, evidenziando i rischi legati a queste situazioni di gioco. Le sue parole si concentrano esclusivamente sulle dinamiche previste durante l'incontro senza approfondimenti o opinioni personali.

L'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di 'Maracana', trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio. L'ex nerazzurro, ovviamente, ha voluto parlare sia della partita contro il Como di martedì, sia del derby contro il Milan in programma domenica sera alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole: Quanto ha pensato l'Inter al derby ieri sera? "E' stata una gita al lago. Mi aspettavo qualcosa di più dal Como, l'Inter doveva gestire, visto il derby. Il Como è stato rinunciatario, senza attaccanti, Sai che gli avversari giocheranno con una formazione rimaneggiata, dovevi fare qualcosa di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabato: “Cosa temo del derby? Le ripartenza in campo aperto del Milan”

Milan, Leao dopo la Cremonese: “Dove mi metterei in campo? Non voglio casini! Nella settimana del derby …”Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si...

Ternana, colpo da ‘Occhi di gatto’ per la ripartenza: annunciati data e orario del derby contro il PerugiaUna serata da incorniciare per la Ternana, capace di battere Ravenna vicecapolista del girone.

BANDITI CURVA SUD MILANO A DERBY || Inter Milan vs AC Milan 23/11/2025

Una selezione di notizie su Sabato Cosa temo del derby Le....

Discussioni sull' argomento POST-IT di marzo: cosa vedere a teatro a Bologna; Cosa fare a Cremona e provincia nel weekend: eventi di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026; Cena a tema Bridgerton a Villa Benni: ecco il menù e come vestirsi; Cosa fare a Pavia e provincia nel weekend: eventi di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026.

La Stampa. . Peggiora la situazione inquinamento a Torino. Da sabato 7 marzo a lunedì 9 marzo compreso, prossimo giorno di controllo, il semaforo antismog smog, con le relative misure di limitazione del traffico, passeranno al rosso. Oltre alle limitazioni strut - facebook.com facebook

#piazzapulita Sabato mattina una pioggia di missili colpisce Teheran. Tra gli obiettivi il quartier generale del regime: Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, viene ucciso. Il servizio di Anna Airoldi. x.com