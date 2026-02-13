Ternana colpo da ‘Occhi di gatto’ per la ripartenza | annunciati data e orario del derby contro il Perugia

La Ternana si prepara a ripartire con il derby contro il Perugia, che si giocherà domenica alle 15:30 al Libero Liberati, dopo aver vinto in modo convincente contro Ravenna, la vicecapolista del girone.

Una serata da incorniciare per la Ternana, capace di battere Ravenna vicecapolista del girone. Un successo pieno e meritato, conquistato nella seconda parte della gara anche grazie ai cambi azzeccati di Fabio Liverani. Gli ingressi di Dubickas, Leonardi e Orellana hanno dato vivacità, creatività e incisività all’attacco. La prodezza del centravanti lituano ha mandato in visibilio il pubblico del Liberati, che l’ha apprezzata e applaudita. Un colpo da ‘Occhi di gatto’ per la Ternana, in linea con il finale del ‘Carnevale di San Valentino’. Pensando alla stratosferica prodezza balistica di Dubickas – un mix tra astuzia e tecnica cristallina - si potrebbe affermare: “Un altro colpo è stato fatto” considerando anche la portata dell’avversario.🔗 Leggi su Ternitoday.it

