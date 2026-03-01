Dopo la partita contro la Cremonese, Rafael Leao ha rilasciato un’intervista a 'Sky Sport'. L’attaccante del Milan ha commentato la sua posizione in campo, affermando di non voler creare problemi e di preferire non disturbare il ritmo della settimana che porta al derby. Leao ha parlato anche delle sue sensazioni e delle decisioni relative al ruolo in squadra.

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita e sul possibile rimpianto per non averla sbloccata prima: "Contenti per la partita anche se potevamo chiuderla prima: abbiamo avuto tanti occasioni, anche io personalmente. Dovevo fare di più, anche se dopo ho fatto gol: oggi esco un po' così così perché non sono stato concentrato nei dettagli della finalizzazione. Ma la cosa più importante è la vittoria: abbiamo preparato bene la partita e anche il gol è una situazione che abbiamo preparato in settimana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Leao dopo la Cremonese: "Dove mi metterei in campo? Non voglio casini! Nella settimana del derby …"

