Domenica in Musica 2026 in Sala dei Giganti con il soprano Benedetta Zanotto e il pianista Axel Trolese

Domenica in Musica 2026 si terrà alla Sala dei Giganti al Liviano di Padova, domenica 8 marzo alle ore 11. Il concerto vedrà protagonista il duo composto dal soprano Benedetta Zanotto e dal pianista Axel Trolese, che si esibiranno nel programma previsto per l’evento. La manifestazione è aperta al pubblico e si inserisce nella programmazione musicale di questo periodo.

Il duo formato da Benedetta Zanotto e Axel Trolese sarà il protagonista del concerto di Domenica in Musica 2026 in cartellone domenica 8 marzo, alle ore 11 alla Sala dei Giganti al Liviano, Padova.Il soprano Benedetta Zanotto, dopo essersi diplomata in violino presso il Conservatorio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Domenica in Musica 2026, in Sala dei Giganti il pianista Daniele MartinelliRecital del vincitore del Primo premio al Concorso Pianistico Premio Venezia, DANIELE MARTINELLI, domenica 22 febbraio alle ore 11, alla Sala dei... Domenica in Musica 2026, in Sala dei Giganti il pianista Alessandro ArteseDomenica in Musica, la rassegna degli Amici della Musica di Padova riservata ai giovani talenti della musica classica prosegue domenica 1 marzo, alle... Una selezione di notizie su Benedetta Zanotto. Domenica in Musica 2026, in Sala dei Giganti con il soprano Benedetta Zanotto e il pianista Axel TroleseIl soprano Benedetta Zanotto, dopo essersi diplomata in violino presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto, si è appassionata e dedicata al canto barocco, laureandosi quindi in tale indirizzo al ... padovaoggi.it Domenica in Musica 2026, in Sala dei Giganti il pianista Alessandro ArteseDomenica in Musica, la rassegna degli Amici della Musica di Padova riservata ai giovani talenti della musica classica prosegue domenica 1 marzo, alle ore 11, alla Sala dei Giganti al Liviano, con il c ... padovaoggi.it