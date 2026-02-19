Le note di Schubert risuonano alla Casa della Musica | sabato 21 febbraio in concerto il pianista Raffaele D’Angelo

Sabato 21 febbraio, alla Casa della Musica, il pianista Raffaele D’Angelo interpreterà le note di Schubert. La causa è il concerto inserito nella stagione “RiCreando Oltre il Suono”, organizzata dall’Associazione Le 7 Note. Il musicista suonerà alcune delle composizioni più note del compositore viennese, coinvolgendo il pubblico con il suo stile intenso. L’evento si svolge in un ambiente intimo, con il pubblico seduto vicino al palco. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di musica classica.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Prosegue RiCreando Oltre il Suono, la stagione di concerti di musica da camera promossa dall'Associazione Le 7 Note. Sabato 21 febbraio, ore 17.00, presso la CaMu – Casa della Musica di Arezzo (piazza Grande, ingresso 5 €) si esibirà in concerto il pianista Raffaele D'Angelo. Interprete raffinato, tra i più attivi e versatili della sua generazione, apprezzato per l'eleganza del tocco e la capacità di coniugare l'intensità emotiva con la cura stilistica più rigorosa, D'Angelo eseguirà un programma interamente dedicato a Franz Schubert. Essence svela l'essenza del compositore austriaco, capace di dipingere, grazie al pianoforte, l'interiorità dell'animo umano, attraverso una selezione di pagine celebri: Moment Musicaux n.